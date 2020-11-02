"Слуги народа" будут готовы поддержать законопроект об увольнении судей КСУ, если не будет других решений , – Янченко

Галина Янченко Фото из открытых источников

Судьи КСУ могут добровольно уйти в отставку, если хотят сделать что-то хорошее для Украины, отметила нардеп

Депутаты от фракции "Слуга народа" будут готовы поддержать законопроект президента Владимира Зеленского, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины, если не будет других, менее болезненных решений.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других, менее болезненных решений. Что означает менее болезненные? Это, среди прочего, добровольная отставка главы Конституционного суда и других судей, которые принимали решение, имея конфликт интересов, в нарушение закона", – заявила народный депутат.

В то же время она отметила, что, по ее мнению, Конституционный суд принял решение об отмене электронного декларирования "в нарушение и духа, и буквы закона", соответственно, он подорвал доверие украинцев к государственному органу, который должен быть "истиной в последней инстанции".

"Когда это доверие подорвано, единственное, что могут сделать судьи последнего, хорошего для этой страны, – это просто уйти со своей должности, таким образом восстановить доверие к государственному органу", – прокомментировала Янченко.

Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины, а сегодня призвал "Слугу народа" его поддержать.