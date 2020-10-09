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Слуга народа заявил, что во власти ведут дискуссию о введении режима ЧП в Украине и переносе выборов из-за COVID-19

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура допустил введение чрезвычайного положения в Украине на фоне ситуации с коронавирусом. С его слов, такие дискуссии активно ведутся во власти. Об этом он рассказал в прямом эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале NEWSONE.

Качура признал, что выступает за введение режима ЧП в стране, если ситуация будет ухудшаться.

"Цифры в статистике, которая есть, это цифры протестированных людей. То есть их можно умножить, но точно не поделить. И если будет критическая ситуация, и во время местных выборов мы перейдем порог в 10 тыс. заболевших в сутки и больше, то нам нужно принять политическое решение, взять волю в кулак и ввести чрезвычайное положение", - отметил нардеп.

Он уточнил, что такое мнение поддерживают некоторые народные депутаты и члены Кабмина и представители Офиса президента.

"Такая дискуссия ведется. Во-первых, это вопрос здоровья, во-вторых, это вопрос легитимности выборов. Если люди просто не придут на выборы, то зачем их проводить", - объяснил слуга народа.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что перенос местных выборов, которые запланированы на 25 октября, невозможен и пока что для этого нет никаких оснований. 

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