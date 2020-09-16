"Слуги народа" выдвинули главу Минздрава на местные выборы в Одесский облсовет, – депутат

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Максим Степанов пойдет первым номером в Одесский областной совет

Народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская заявляет, что партия "Слуга народа" подала министра здравоохранения Максима Степанова первым номером в списке на местные выборы в Одесский областной совет. Об этом политик сообщила в своем Facebook.

"Не развалив до конца Минздрав, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым!! номером в Одесский областной совет от... "Слуги народа"! Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот так министерские избирательные букеты", - написала Соломия Бобровская.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов в течение 2008-2010 годов занимал должность первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации, а с 2017 по 2019 год был главой Одесской ОГА.

Ранее сообщалось, что политическая партия "Голос" решила выдвинуть на пост мэра Киева телеведущего Сергея Притулу. В свою очередь Притула пообещал, что через год ему не надоест и он не сдаст мандат как Святослав Вакарчук.