"Слуга народа" срывает принятие закона о референдумах, - "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Фракция "Слуга народа" срывает принятие законопроекта № 3177 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Приводим его текст дословно:

14 апреля соросовские выкормыши, обосновавшиеся в Комитете ВР по вопросам антикоррупционной политики, пошли на прямой обман и фальсификацию ради того, чтобы не допустить реализации ключевой программной цели партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – обеспечения права граждан на народовластие, принятия важных для страны решений на всеукраинском и местных референдумах.

Законопроект № 3177 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе", внесенный депутатами нашей партии, был необоснованно и лживо оценен в официальном документе комитета как содержащий коррупционные риски. "Соросята" усмотрели крамолу в законопроекте, насчитывающем более 125 статей и регулирующем деятельность территориальных громад и механизм проведения референдума, лишь в статье, которая предусматривает возможность материально-технического обеспечения системы проведения референдумов без конкурса, что предусмотрено законодательством Украины о проведении публичных закупок.

Основываясь на единственном замечании, к тому же не соответствующем действительности, председательствующий – первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин – внес предложение, которое было поддержано комитетом: признать весь законопроект не соответствующим антикоррупционному законодательству.

Юрчишин и его подельники, в частности "соросенок" Алексей Жмеренецкий, который, выполняя политический заказ и используя свой депутатский мандат в узкокорпоративных соросовских интересах, пошел на открытую клевету, а также председатель комитета Анастасия Радина (Красносельская), без ведома которой не могли быть приняты подобные решения, доказали, что готовы идти на любые манипуляции, чтобы очернить инициативу "Оппозиционной платформы – За жизнь". Потому что для выкормышей Сороса и их хозяина любая форма народовластия означает реальный, а не "стадионный" политический приговор.

В своих лживых фантазиях Ярослав Юрчишин дошел до откровенного бреда: заявил, что последовательное стремление нашей политической силы к законодательному закреплению института референдумов – это "реализация фактически пророссийских планов".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает подобные надуманные провокации саботажем народовластия и прямой политической коррупцией, нарушающей статью 5 Конституции Украины. Если в ближайшее время руководство фракции "Слуга народа" не дезавуирует заявления своих членов, мы будем считать курс на борьбу с народовластием официальной позицией этой политической силы, за которую она, без сомнения, понесет всю полноту политической ответственности.