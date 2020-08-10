"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах

Евгений Шевченко Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства. Об этом украинский парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Александр Григорьевич, поздравляю вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо вам за душевное отношение к Украине!" – написал он.

Ранее с победой Лукашенко поздравили председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, а также несколько глав государств, в частности президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев.