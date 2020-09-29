"Слуга народа" отправится на Донбасс для проведения заседания фракции

Съезд партии "Слуга народа" УНИАН

Заседание планируют провести на следующей неделе

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что монобольшинство планирует провести выездное заседание на Донбассе. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, заседание планируют провести на следующей неделе.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы. Отмечается, что на заседании обсудили выполнение мирных договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже в прошлом году, а также проблемы, которые мешают их исполнению.

Кроме того, во время совещания обсуждалось продвижение по зеркальному разведению сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.