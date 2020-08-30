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"Слуга народа" определилась с кандидатом по 208 округу в Черниговской области

Анатолий Гунько Фото из открытых источников

В 2019-м Гунько шёл на парламентские выборы от партии "Батькивщина"

Кандидатом по 208 округу в Черниговской области от "Слуги народа" станет Анатолий Гунько, который в 2018 году обвинялся в хищении госимущества. Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram.

"Кандидатом по 208 округу от Слуги будет Анатолий Гунько. Уголовные дела сказал давно закрыты", - написал Качура.

Стоит отметить, что в 2018 году Гунько подозревали в организации преступной группировки, которая присвоила земельный участок площадью в 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудование. Однако, кандидат заверил, что уголовные дела остались в прошлом и он чист перед законом.

При этом в 2019-м Гунько шёл на парламентские выборы от партии "Батькивщина".

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Напомним, в субботу, 23 мая, в Киеве члена депутатской группы "Довира" Валерия Давыденко нашли застреленным в собственном офисе.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия назначила перевыборы народного депутата Украины на 208-м округе Черниговской области на 25 октября из-за смерти Давыденко.



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