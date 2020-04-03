"Слуга народа" Негулевский сделал свою фирму главной по ремонту дорог в Николаевской области

Игорь Негулевський из открытых источников

Семь тендеров на сумму 25 млн гривен выиграла компания "София Гранит" на ремонт дорог в Николаевской области за последние полгода. Директором этой компании до выборов в Верховную Раду был кандидат от округа 130 Игорь Негулевский, а после выборов он остался ее владельцем. Его компания, не имея опыта ремонта и техники, стала одной из главных компаний по обслуживанию дорог Николаевской области. Об этом сообщает "Апостроф".

Успех компании Негулевского, как отмечает издание, не в последнюю очередь объясняется тем, что он является главой подкомитета по вопросам автомобильного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

При этом "София Гранит", ранее занимавшаяся всего лишь поставками щебня, резкой и изготовлением декоративного камня, и иногда ямочным ремонтом, не имеет опыта капитального ремонта и не имеет своей техники, а в штате компании значатся всего 10 человек.

По данным СМИ, дороги, которые взяла в ремонт фирма нардепа, стали похожими на поверхность Марса, но власти Николаевской области утверждают, что это нормально.

Фото документа Апостроф

В частности, и.о. начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА С. Сикорский даже подписал положительный отзыв о работе "София Гранит" и отправил его на имя директора компании. Этот документ он так и назвал: "Положительный отзыв".

Как заявила "Обозревателю" эксперт по тендерным закупкам Ирина Руденко, раньше местная Служба автодорог объявляла тендер на эксплуатацию одним большим лотом, куда был включен и текущий ремонт, и ремонт обочин. В прошлом году впервые разделили на отдельные участки дорог и все лоты по эксплуатации выиграла "София Гранит", на сумму в 2,8 млн гривен. При этом компания сама предоставила справку о том, что у нее нет собственной техники, только арендованная. Более того, исходя из данных открытых источников, "София Гранит" даже не предоставляла акты выполненных работ по предыдущим тендерам. Но рынок дорог Николаевщины им отдали и без этого.