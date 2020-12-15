"Слуга народа" может рассмотреть на фракции назначение еще двух министров

Народный депутат Александр Качура Фото из открытых источников

Возможны изменения глав Минэкологии и Министерства аграрной политики

Фракция "Слуга народа" соберется сегодня поздно вечером на заседание. Парламентарии могут рассмотреть назначение еще двух министров. Об этом написал заместитель председателя комитета Верховной Рады по организации госвласти Александр Качура в своем Telegram.

"Заседание фракции "Слуга народа" переносится на поздний вечер... Возможно, будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создания Министерства аграрной политики, кандидат на должность министра - Роман Лещенко... Возможна смена главы Минэкологии - будет предложен Роман Опимах", - написал нардеп.

Народные избранники также обсудят кандидатуры Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины, Сергея Шкарлета - на должность министра образования и науки и Юлии Лапутиной - на должность министра по делам ветеранов.

Ранее сообщалось, что у Верховной Рады больше всего претензий имеют к работе министров образования Сергея Шкарлета, охраны здоровья Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной. При этом позиции премьер-министра Дениса Шмигаля в парламенте оценивают как достаточно уверенные