"Оппозиционная платформа – За жизнь" сокращает разрыв со "Слугой народа" в парламентских опросах

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в ближайшее воскресенье, то в парламент бы прошли пять партий:

"Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 25,4%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) – 22,2%,

"Европейская солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,2%,

ВО "Батькивщина" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 7,9%,

"Партия Шария" (О. Бондаренко) - 5,3%.

Такие результаты социологического опроса, который обнародовала компания "Роботизированные телесистемы", проведенного с 5 по 7 сентября.

По данным исследования, рейтинг других политических партий распределился следующим образом: "Сила и честь" - 3,4%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,6%, "Свобода" - 1,3%, "Гражданская позиция" - 1,3%, "Голос" - 1,2%, "Самопомич" - 1,0%, "Оппозиционный блок" - 0,8%, "За майбутнє" - 0,7%, "Национальный корпус" - 0,3%.

За другую партию отдали бы свой голос 6,0% респондентов. Испортили бы бюллетень/вычеркнули бы всех кандидатов - 2,5%.

RTS

Социологическая компания RTS ("Роботизированные телесистемы") провела исследование общественного мнения с 5 по 7 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3 000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,8%.