"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в партийных рейтингах, - социологи

Фото с открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования при поддержке аналитической группы "Социопрогноз".

Партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова готовы поддержать 29,2% среди тех, кто будет голосовать и уже определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука готовы проголосовать 19,4% избирателей, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 11,8% опрошенных, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 9,2% избирателей.

Фото с открытых источников

Не преодолевают 5%-й барьер такие партии:

"Громадянська позиція" Анатолия Гриценко – 4,5%;

"Сила и честь" Игоря Смешко – 4,3%;

"Партия Шария" Ольги Шарий – 3%,

РПЛ Олега Ляшко – 3%;

ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,9%

"Голос" Киры Рудык – 2,1%

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 1,4%;

Объединение "Самопомич" Оксаны Сыроид – 0,9%,

"Оппозиционный блок" Евгения Мураева и Александра Вилкула – 0,9%

"Нициональный корпус" Андрея Билецкого – 0,8%

Голосовать за партию, которой не было в списке опроса, готовы 1,7% опрошенных.

Испортили бы бюллетень 4,9%.

Опрос был проведен с 12 по 20 июня 2020 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2098 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".