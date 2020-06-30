"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в партийных рейтингах, - социологи
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования при поддержке аналитической группы "Социопрогноз".
Партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова готовы поддержать 29,2% среди тех, кто будет голосовать и уже определился с выбором.
За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука готовы проголосовать 19,4% избирателей, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 11,8% опрошенных, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 9,2% избирателей.
Не преодолевают 5%-й барьер такие партии:
"Громадянська позиція" Анатолия Гриценко – 4,5%;
"Сила и честь" Игоря Смешко – 4,3%;
"Партия Шария" Ольги Шарий – 3%,
РПЛ Олега Ляшко – 3%;
ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,9%
"Голос" Киры Рудык – 2,1%
"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 1,4%;
Объединение "Самопомич" Оксаны Сыроид – 0,9%,
"Оппозиционный блок" Евгения Мураева и Александра Вилкула – 0,9%
"Нициональный корпус" Андрея Билецкого – 0,8%
Голосовать за партию, которой не было в списке опроса, готовы 1,7% опрошенных.
Испортили бы бюллетень 4,9%.
Опрос был проведен с 12 по 20 июня 2020 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2098 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".