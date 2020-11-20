"Слуга народа" Арахамия получил разные результаты тестов на COVID-19 и пошел на самоизоляцию, – СМИ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Нардеп имеет отрицательный и положительный результаты теста, поэтому сдал его в третий раз

Народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пошел на самоизоляцию из-за вероятно обнаруженного COVID-19. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Арахамия мог заразиться во время встречи с китайской делегацией в Николаеве. "Возможно, он заразился когда возил китайскую делегацию смотреть завод в Николаеве. Работал инвестиционной няней и заразился", – сказал собеседник издания.

В то же время пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии журналистам подтвердила информацию о самоизоляции нардепа, но заявила, что депутат получил два разных результата тестов. "У Давида Арахамии один тест положительный, а второй – отрицательный. Сейчас ждем результата третьего теста. Он находится дома на самоизоляции", - сказала пресс-секретарь и добавила, что результаты третьего теста будут известны завтра, 21 ноября.

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Напомним, по состоянию на утро 20 ноября в Украине обнаружили 598 085 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки был установлен новый антирекорд – 14 575 больных.