"Слуг народа" в коалиции в местных советах не будут брать – со слабыми не договариваются, – политолог

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Власти потеряли возможность управления страной на местах, заявил Александр Лазарев

"Слуг народа" в коалиции в местных советах, которые будут формироваться, в основном, из оппозиционных политических сил, не будут брать, потому что со слабыми не договариваются.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт, комментируя предварительные результаты местных выборов, отметил, что граждане показали свое отношение к власти и к обещаниям и их выполнению, показали свое отношение к курсу, которым идет государство, и это оказалось не на пользу действующей власти.

"Мы видим, что, в основном, оппозиционные политические силы взяли первые-вторые места, то есть, на Западной Украине, это ПЕС, центр, юго-восток - это "Оппозиционная платформа - За жизнь". Региональные политические партии берут первые места. Дальше, прошла партия Анатолия Шария в местные органы самоуправления, в обласные и в горсоветы, в некоторых областях обошла "Слугу народа", то есть полностью забрала на себя поддержку "Слуги народа", того молодого, такого живого электората, сейчас поддерживают партию Шария", – сказал Александр Лазарев.

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Гость ток-шоу отметил, что представителей правящей партии в местных советах в коалиции не будут брать.

"И что мы получаем в итоге? А в итоге мы для "Слуги народа" получаем очень плачевнй результат, потому что органы местного самоуправления будут формироваться, в основном, из оппозиционных политических сил, которые не то, что не пойдут, - не возьмут к себе в коалицию представителей власти, потому что со слабыми не договариваются", – отметил политолог.

Александр Лазарев резюмировал: "Они (власть. - Ред.) не просто проиграли какие-то там выборы, они потеряли возможность управления страной на местах".

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

К слову, явка избирателей на местных выборах в Украине составила 36,88% – по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины, 10 556 621 избиратель получил бюллетени и проголосовал.

Как сообщали, в сети "Опора" прогнозируют, что в большинстве городов с численностью населения более 75 тыс. человек состоится второй тур выборов городских голов.

В Комитете избирателей Украины заявили, что местные выборы 25 октября в целом отвечали стандартам честных и демократических выборов.