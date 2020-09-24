Слишком много несостыковок: Что не так с хронологией спецоперации СБУ "Вагнергейт"

“Вагнеровцы” уже размещались в санатории тогда, когда совещание в Офисе президента ещё даже не началось

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Скандал с сорванной спецоперацией СБУ "Вагнергейт" с первых же дней имел много несостыковок. В первую очередь хронологических, сообщает издание "Информационный навигатор".

И первой нестыковкой в хронологии является бронь санатория "Белорусочка" на группу, которая была проведена на период с 24 по 29 июля. В санатории "вагнеровцы" были размещены как "группа пассажиров перенесенного рейса". То есть, "вагнеровцы", как пишет издание, уже проживали в белорусском санатории тогда, когда совещание в Офисе президента ещё даже не началось.

Международный навигатор акцентирует внимание на том, что перед вылетом, 25 июля, наёмнику с позывным "Шаман" сообщили об отмене рейса с указанием уничтожить старые билеты. В свидетельствах "вагнеровцев" – они уничтожили все билеты, о чём сокрушались российские силовики, которые не могли доказать документально прямого украинского следа.

Но важный момент в отмене брони авиабилетов по маршруту "Минск-Стамбул" заключается в том, что она была произведена 20 июля. То есть, фактическая отмена брони авиабилетов была произведена за 4 дня до того, как состоялось то самое совещание в ОП, когда Андрей Ермак якобы настоял на переносе операции.

Именно этот факт, отмены авиабилетов 20 июля, объясняет то, что на момент, когда совещание ещё даже не планировалось, для "вагнеровцев" уже были забронированы номера в санатории "Белорусочка". А также это подтверждает тот факт, что никакого решения об отмене операции СБУ на некоем совещании 24 июля в Офисе Президента Украины не могло быть.

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 человека, которые оказались наемниками российской частной военной компании Вагнера. Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 из них, которые, по данным Киева, принимали участие в боевых действиях на Донбассе против Украины. Но 14 августа стало известно, что 32 "вагнеровца" вернулись в РФ.

В СНБО Украины это назвали "недружественным шагом по отношению к Украине", который может негативно сказаться на отношениях двух государств.



18 августа главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что ситуация с задержанием в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы была спецоперацией украинских спецслужб по задержанию воевавших на Донбассе боевиков, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнера" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по срыву спецоперации спецслужб Украины по выводу боевиков ЧВК "Вагнер" по ст. 328 Уголовного кодекса – "Разглашение государственной тайны".

Также Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности расследовать возможную государственную измену Ермака.

Так, суд обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж). По словам Арьева, дело связано со "сливом операции по "вагнеровцам".

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации. А президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан также заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского. Операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" готовилась больше года.

Некоторое время спустя народный депутат Украины Владимир Арьев опубликовал пакет документов, который якобы подтверждает подготовку к "спецоперации СБУ". Среди документов были также протоколы снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020 и протокол осмотра от 25.07.2020. Причем снятие данных с цифровых носителей продолжались вплоть до 29 июля, что ставит под сомнение тот факт, что 24 июля на руках у СБУ был весь пакет данных для проведения операции.

Так же, именно в протоколе осмотра говорится о том, что следователь Службы безопасности Украины снял информацию (взломал) с электронного ящика "[email protected]", которым пользуется лицо по имени "Сергей Петрович".



Сотрудник СБУ произвёл эти действия, руководствуясь якобы поручением от 20 июля и постановление суда от 17 июля. То есть, взлом в рамках спецоперации, которая по ряду заявлений, длилась уже как год, был произведён 20 июля, с готовностью активной фазы за следующие считанные дни?

Важно понимать, что российские СМИ так же сообщали о том, что наёмников ЧВК Вагнер нанимали на работу, используя почтовый ящик "[email protected]". Те же "вагнеровцы" которым после их возвращения в Россию было позволено дать интервью, так же утверждали, что их куратор представлялся "Сергеем Петровичем".