Следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года

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Ранее заседание хотели провести в видеоформате

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 11 февраля 2021 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, такая договоренность была достигнута во время онлайн-встречи с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС Оливером Варгеи.

По словам Шмыгаля, на заседании планируют начать обзор достижений целей Соглашения об ассоциации и обновление параметров Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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Кроме этого, стороны договорились приложить усилия, чтобы подписать соглашения об Общем авиационном пространстве во время заседания Совета ассоциации.

"Украина стремится к максимальной имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации — является нашей дорожной картой реформ", - добавил премьер.

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Напомним, в начале декабря Европейский Союз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС из-за желания провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции.