Следующая сессия ПАСЕ состоится в конце января
По словам нардепа, в Страсбурге ждут, в том числе физического присутствия делегатов
Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 25-28 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Следующая сессия ПАСЕ состоится 25-28 января и есть шанс, что Украина будет там представлена физически", - написал Гончаренко.
По словам нардепа, в Страсбурге ждут, в том числе физического присутствия делегатов, отметив, что сейчас каждая национальная делегация определяется в каком виде она хочет принимать участие в сессии ПАСЕ.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы после возвращения к работе в обычном режиме по окончанию пандемии COVID-19 может направить в Украину дополнительную миссию для расследования ультраправого экстремизма.