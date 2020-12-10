Следующая сессия ПАСЕ состоится в конце января

Полукруг ПАСЕ во Дворце Европы wikipedia.org

По словам нардепа, в Страсбурге ждут, в том числе физического присутствия делегатов

Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 25-28 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Следующая сессия ПАСЕ состоится 25-28 января и есть шанс, что Украина будет там представлена физически", - написал Гончаренко.

По словам нардепа, в Страсбурге ждут, в том числе физического присутствия делегатов, отметив, что сейчас каждая национальная делегация определяется в каком виде она хочет принимать участие в сессии ПАСЕ.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы после возвращения к работе в обычном режиме по окончанию пандемии COVID-19 может направить в Украину дополнительную миссию для расследования ультраправого экстремизма.