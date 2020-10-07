Следует отделить политику от медицинской сферы, - академик Журавский о российской вакцине от COVID-19

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Санитарная служба в России прекрасно работает, констатировал ученый

Вакцины от коронавируса COVID-19 нет ни в Европе, ни в США, ни в Китае, она есть в России. Полсотни стран сделали заявки на получение в текущем и следующем годах 1,2 млрд доз вакцины.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Эксперт, комментируя поездку главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука в Москву и обсуждение с президентом РФ Владимиром Путиным возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, призвал взглянуть на ситуацию реально.

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"Вакцина есть в Европе? Нет. В Штатах есть? Нет. В Китае есть? Нет. В России есть. 50 стран сделали заявку на получение в текущем году и следующем 1,2 млрд вакцин. Я хотел сказать, что санитарная служба в России прекрасно работает, система Семашко прекрасно работает. Давайте отделим политику от медицинской сферы", – отметил Виталий Журавский.

Как сообщали, Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.