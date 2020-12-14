Следует готовиться к всеукраинской забастовке и выдвигать политические требования, – академик Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Власть не имеет системного видения, как выйти из кризиса, говорит Виталий Журавский

Власть – беспомощна и безответственна, она не имеет системного видения выхода из кризиса. Следует готовиться к всеукраинской забастовке и выдвигать не только экономические, но и политические требования.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу отметил, что ситуацию с забастовками шахтеров, которые протестуют из-за невыплаты им заработной платы, следует рассматривать системно – вместе с ситуацией, в которой оказались медики, металлурги, физические лица – предприниматели.

"Надо готовить всеукраинскую забастовку. Эта власть беспомощна и безответственна. Она живет сегодняшним днем. Появился пожар – бегом туда. Вот завтра будут латать пожар с шахтерами, завтра будет с ФЛП - будет им обещать и тому подобное. То есть системного видения, как выйти из кризиса, нет. Они думают только о том, как просидеть на этих стульях. Врут и воруют, воруют и врут, эта вся власть. Надо готовиться к всеукраинской забастовке и мирным путем их устранять из власти", – подчеркнул Виталий Журавский.

Гость студии отметил, что одними лишь экономическими требованиями не обойтись, необходимо выдвигать политические требования – о переизбрании президента и Верховной Рады.

Как сообщали, горняки шахт Волынской, Львовской и Донецкой областей прекратили работу из-за непогашения им задолженности по зарплате.

Впоследствии стало известно, что правительство начнет выплаты долгов шахтерам с 20 декабря.

Следует отметить, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива, в частности угля, нефти и газа, до 2070 года. По словам главы правительства, в ближайшее время Украина присоединится к безугольному альянсу.