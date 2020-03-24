Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Чубарова

Радио Свобода

Его обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году

Следственный комитет Российской Федерации по республике Крым и городу Севастополь возбудил уголовное дело в отношении председателя ОО "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками "Меджлиса".

"Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство", - говорится в сообщении.

В результате инцидента якобы 80 крымчан получили травмы различной степени тяжести, двое из которых - мужчина и женщина - скончались.

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Ранее прокуратура АР Крым сообщила о подозрении работникам незаконно созданной "прокуратуры Республики Крым" за преследования проукраинских активистов, которые принимали участие в митинге у Верховной Рады 26 февраля 2014 года.