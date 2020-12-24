Следственная комиссия Рады вызывает руководство Луганской ОГА по делу лесных пожаров

ГСЧС

Следующее заседание ВСК состоится 30 декабря

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области вызывает на следующее заседание главу ОГА Сергея Гайдая для дачи показаний. Об этом заявил председатель ВСК, нардеп Руслан Горбенко, передает УНН.

По словам Горбенко, также заседания ждут представителя одного из департаментов облгосадминистрации. "На 30 декабря 2020 года запланировано заседание ВСК, на которое мы официально приглашаем руководителя Луганской ОГА-ВЦА Сергея Гайдая и директора департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны ОГА-ВЦА Александра Чалого для дачи показаний и объяснений по вопросам, которые находятся в ведении ВСК", – сказал нардеп.

При этом председатель следственной комиссии добавил, что в январе 2021, будет начат процесс сопоставления полученных официально материалов на первые запросы ВСК. "Полученные показания и объяснения будут добавлены к массиву исследуемой информации. Также материалы, полученные в рамках работы ВСК будут предоставлены экспертам, которые предоставили органы центральной власти, научные учреждения и общественные объединения, касательные к предмету ведения ВСК", – сказал Горбенко.

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Напомним, не так давно в Луганской области следователи ГБР провели обыски и допросы должностных лиц ГСЧС по делу о масштабных пожарах на территории региона в сентябре и октябре текущего года. Местных чиновников подозревают в хищении топлива.