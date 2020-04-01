Слабый менеджер и кадровая ошибка, – Гетманцев об увольнении Уманского

Данил Гетманцев. Фото из открытых источников

"Мы назначили слабого менеджера"

Назначение министром финансов Украины Игоря Уманского было кадровой ошибкой.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ведущая Наташа Влащенко поинтересовалась, какова была причина увольнения министра финансов Игоря Уманского.

"По Уманскому: я считаю, что это, действительно, кадровая ошибка. Я признаю эту ошибку. Я считаю, что мы назначили слабого менеджера, который не справился, побоялся, не смог работать в сложных, кризисных условиях. Это, наша проблема, это, действительно, та ошибка, которую мы признаем", – заявил Даниил Гетманцев.

Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

В тот же день народные депутаты поддержали назначение новых министров здравоохранения и финансов.