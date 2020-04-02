Скорее всего, это будет вторая неделя апреля: Депутат "Слуги народа" рассказал о следующем заседании Рады

Алексей Устенко Фото из открытых источников

Депутатам предстоит рассмотреть большое количество правок банковского законопроекта, а это займет много времени

Относительно следующего внеочередного заседания Верховной Рады, скорее всего, это произойдет во вторую неделю апреля.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Народный депутат отметил, что, скорее всего, следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины не состоится 6-8 апреля. По его словам, депутаты смогут собраться через неделю.

"Относительно заседания Верховной Рады, нам надо рассмотреть банковский законопроект во втором чтении, поправки ко второму чтению. А это минимум на следующей неделе можно будет собрать комитет, примерно 6-8 числа. Правок, я думаю, будет большое количество. Поэтому мне интуитивно кажется, что, скорее всего, это будет вторая неделя апреля", – отметил нардеп.

Относительно вопросов, которые будут рассматривать народные депутаты, Устенко добавил, что их будет немало. В частности, рассмотрят постановление о блокировании принятия закона о рынке земли и изменения в бюджет.

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"Пожалуй, будет еще ряд вопросов, которые надо будет рассмотреть", – сказал народный депутат Украины от "Слуги народа".

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус сообщил, что Рада может провести внеочередное пленарное заседание 7 или 8 апреля.

Нардеп отметил, что на следующем заседании парламент должен рассмотреть закон о банках и сокращение госбюджета Украины, что позволит Украине подписать следующее соглашение и получить финансовую поддержку от МВФ.

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Как сообщалось, во время внеочередного заседания 30 марта ВРУ в первом чтении приняла так называемый антиколомойский закон.