Сколько зарабатывают народные депутаты: сумма
Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что ей не хватает депутатской зарплаты для жизни. Однако она имеет "финансовую подушку", которой сейчас пользуется.
Об этом она сообщила в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и отметила, что ее депутатская зарплата составляет 35 тысяч гривен.
По ее словам, не все депутаты из "Голоса" имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это является большой проблемой.
"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу по работе в фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь", – сказала Рудик.
Она объяснила, что трудно сказать, какой должна быть зарплата депутата, однако, она должна покрывать все потребности.
Что известно о Кире Рудык
Председатель партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Она закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".
Тестировала программное обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine. Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring.
Какая зарплата у украинцев
С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.
В марте 2020 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составляла 11 тысяч 446 гривен. Наибольшие заработные платы получили работники ИТ-отрасли – в среднем 23,3 тысячи гривен.
Напомним, ранее бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук рассказывал, какую среднюю зарплату получают украинские прокуроры.