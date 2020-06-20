Сколько зарабатывают народные депутаты: сумма

Кира Рудик 24 канал

Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что ей не хватает депутатской зарплаты для жизни. Однако она имеет "финансовую подушку", которой сейчас пользуется.

Об этом она сообщила в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и отметила, что ее депутатская зарплата составляет 35 тысяч гривен.

По ее словам, не все депутаты из "Голоса" имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это является большой проблемой.

"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу по работе в фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь", – сказала Рудик.

Она объяснила, что трудно сказать, какой должна быть зарплата депутата, однако, она должна покрывать все потребности.

Что известно о Кире Рудык

Председатель партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Она закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Тестировала программное обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine. Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring.

Какая зарплата у украинцев

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

В марте 2020 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составляла 11 тысяч 446 гривен. Наибольшие заработные платы получили работники ИТ-отрасли – в среднем 23,3 тысячи гривен.

Напомним, ранее бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук рассказывал, какую среднюю зарплату получают украинские прокуроры.