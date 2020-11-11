Складывается впечатление, что Янукович докладывал свои деньги в бюджет, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский жестко раскритиковал распределение государственного бюджета. По мнению политика, он был составлен непрофессионально. Об этом Марчевский заявил в эфире телеканала Newsone.

"Когда мы смотрим на показатели бюджета, у меня складывается впечатление, что Янукович с Азаровым не только не воровали, а и докладывали свои. Потому что дефицит бюджета в 270 миллиардов, распределение бюджета по статьям - не то что безграмотное, это полная экономическая профанация. У нас недофинансированы ключевые секторы экономики, зато идет дополнительное финансирование на структуры, например, Офис президента. Нужно не в инфраструктурные проекты выкладываться, не полицию дофинансировать, а может быть, на медицину эти деньги выделять", - заявил Марчевский.