Скаршевский об инициативе по интернированию россиян: Это шаг, который отдаляет реинтеграцию Донбасса

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Более того, усложняет переговорный процесс, подчеркнул эксперт

Инициатива по интернированию российских граждан отдаляет возможность реинтеграции Донбасса и усложняет переговорный процесс.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость ток-шоу, комментируя поданный правительством законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", которым предлагается подвергать интернированию российских граждан, отметил, что такая инициатива усложняет переговорный процесс.

"Это шаг, который отдаляет и возможность реинтеграции Донбасса, и усложняет переговорный процесс как таковой", – отметил Виктор Скаршевский.

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Гость студии продолжил: "Хотел бы обратить внимание, я немного ознакомился с этим законопроектом, что все эти действия, которые предусмотрены в этом законопроекте, они начнут действовать только лишь тогда, когда в Украине буде введено военное положение. без введения военного положения нормы этого законопроекта и нормы этого закона работать не будут".

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" № 4327 зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

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