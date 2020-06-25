Скандальные заявления Третьяковой: Комаровский указал на проблему рождения политиков низкого качества

Евгений Комаровский в ток-шоу "Народ против" Скриншот видео

Врач раскритиковал политику натравливания людей друг на друга

Если в стране в течение нескольких десятилетий проводят целенаправленную политику натравливания людей друг на друга, это приводит к рождению политиков низкого качества.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский прокомментировал скандальные высказывания народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой относительно "детей низкого качества", которые рождаются у безработных родителей. По его мнению, это было неудачное выражение, поэтому искать здесь теорию заговора не следует.

"Когда в конкретной стране в течении уже нескольких десятилетий проводится целенаправленная политика стравливания людей друг с другом, то это приводит к рождению политиков низкого качества", – сказал Евгений Комаровский.

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Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.