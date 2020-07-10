Скандальные "пленки Порошенко-Путина": В "Слуге народа" заявили о необходимости проведения анализа отношений между Украиной и Россией

Телеканал ZIK

Еще один абсолютно срочный шаг - создание ВСК

После установления аутентичности "пленок Порошенко" должен быть проведен мониторинг и анализ взаимоотношений между Украиной и Россией со стороны первых лиц государства в течение 2014-2019 годов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная.

Комментируя обнародованные Андреем Деркачом так называемые "пленки Порошенко", где пятый президент Украины поздравил Путина с 1 Мая и обменивался шутками с президентом РФ, Леся Забуранная подчеркнула: никто не имеет права заменять собой правоохранительные органы, поэтому принципиально важно сначала установить подлинность этих пленок.

"Но, если это действительно соответствует действительности, моя позиция, что это соответствует истине, то меня не только как политика, но как украинку, маму, патриотку возмущает тот цинизм и беспринципность, которую демонстрировал президент Украины в очень сложные и тяжелые времена. Соответственно, лично я также убеждена, как и большинство народных депутатов из всех фракций, чтобы теперь, после установления подлинности этих пленок, был проведен мониторинг и анализ взаимоотношений между Украиной и Россией со стороны первых лиц в течение 2014-2019 годов. А в случае установления государственной измены, а по большому счету это, на мой взгляд, очень указывает на то, должны быть соответствующие последствия", – сказала народный депутат.

Леся Забуранная добавила, что то, что она услышала на так называемых "пленках Порошенко", возмущает и вызывает ужас, поскольку становится понятно, что неизвестно кто управлял страной 5 лет.

"Мы сейчас говорим об определенных поражениях, победах, но человек априори, если он мог так цинично говорить о своих территориях, своих людях, однозначно не мог привести эту страну к любой хорошей позиции и победе. Поэтому я искренне верю, что после установления факта подлинности этих пленок, будет абсолютно срочным шаг по созданию ВСК и расследованию соответствующими правоохранительными органами всех обстоятельств и, соответственно, привлечения к ответственности", – прокомментировала Забуранная.

Как сообщалось, нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров президента Петра Порошенко. На одной из них - разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.

Как отмечается, это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса.

Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.

Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Путин сочувственно интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.