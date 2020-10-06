Скандального экс-прокурора Тернопольской области назначили на высокую должность в САП

Николай Петришин Фото из открытых источников

Николай Петришин стал заместителем главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Бывшего прокурора Тернопольской области Николая Петришина, которого уволили за пьянку на рабочем месте и несоответствующее поведение, назначили заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Как уточняется, скандальный экс-прокурор будет заместителем главы САП в военной и оборонной сфере центрального региона Алексея Хоменко.

Напомним, 30-летнего Николая Петришина назначили прокурором Тернопольской области 14 сентября текущего года.

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Как стало известно позже, в первый же день на новой должности он устроил пышный пир, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы", а если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ть как тупых свиней".

Сразу, когда информация получила огласку, Николая Петришина уволили за пьянку на рабочем месте и неподходящее поведение.