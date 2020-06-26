Скандальное заявление Третьяковой: В "Слуге народа" заявили, что разрабатывают этический кодекс фракции

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук NewsOne

Во фракции уже созданы рабочие группы по отдельным вопросам

Во фракции "Слуга народа" сейчас нарабатывается внутренний этический кодекс.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины фракция "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Комментируя скандальное высказывание главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики Галины Третьяковой о детях "низкого качества", Юрий Камельчук отметил, что в Верховной Раде часто говорят о определенных этических ценностях, даже об этическом кодексе.

"В частности, этический кодекс фракции "Слуга народа" сейчас нарабатывается. Есть рабочие группы по отдельным вопросам и другие документы, которые будут регулировать или осуществлять работу внутри фракции. Я очень надеюсь, что все коллеги присоединятся к обсуждению, осознание и использование его на практике" – отметил политик.

В то же время он добавил, что штрафы в этом кодексе не предусмотрены, ведь о денежных взысканиях говорится в административном кодексе правовых нарушений.

"Этический кодекс – это скорее такой отчет свод правил, норм, которые прежде всего нужно осознать, проговорить внутри, проговорить с коллегами, потому что с каждым днем, когда люди открывают рот, чтобы подумали, как это повлияет на других людей и каким образом это может быть воспринято", – прокомментировал Камельчук.

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Учитывая это, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики за скандальные высказывания.