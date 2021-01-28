Скандал с иконой: Посол Украины встретился с боснийскими чиновниками

Украинская икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову SRNA

Генпрокурор Боснии и Герцеговины заявила о проведении большого количества следственных действий по делу иконы

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович и генпрокурором страны Горданой Тадич по поводу украинской иконы, подаренной главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом украинский дипломат сообщил в Twitter.

По словам Кирилича, с боснийским генпрокурором был обсужден вопрос взаимодействия обеих сторон в деле иконы. При этом чиновница заверила, что в этом деле провели большое количество следственных действий.

В то же время с главой МИД страны Кирилич разговаривал о возвращении иконы Украине. "Надеюсь на скорое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконы", – написал посол Украины.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что в Боснии и Герцеговине российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили украинскую 300-летнюю икону из Луганска. После скандала вокруг драгоценного подарка у президента Боснии и Герцеговины Милорада Додика объяснили, что Лаврову передали "семейную икону".

Несмотря на это, МИД Украины заявило о необходимости вернуть подарок в Украинц, ведь это является предметом культурного наследия. Однако, глава БиГ заявил, что вернет икону не в Украину, а туда, откуда ее взял.

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В свою очередь, оппозиционные политические лидеры в Боснии и Герцеговине начали требовать отправить в отставку президента страны Милорада Додика, что подарил Лаврову старинную икону, воспринимая его поступок как позор для народа.

Недавно украинская и боснийская стороны договорились, что Украина направит в Сараев экспертов для исследования происхождения иконы.