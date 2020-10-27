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Сиярто назвал "жалким" запрет Киевом въезда венгерским чиновникам

Петер Сиярто Фото из открытых источников

Будапешт еще не получил официального уведомления об этом запрете

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал "жалким и бессмысленным" запрет Киевом въезда в Украину двум венгерским чиновникам, сообщает DW

Политик отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете, однако, по его мнению, Украина сделала "недружественные шаги" по отношению к Венгрии, вызвав ее посла и решив запретить въезд еще двум венгерским чиновникам.

"Этим Украина направляет месседж, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - отметил Сиярто.

Также он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.

Новости по теме: Украина вручила послу Венгрии ноту протеста из-за агитации Сийярто на местных выборах

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию в Закарпатской области во время местных выборов в минувшие выходные.

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