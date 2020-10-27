Сиярто назвал "жалким" запрет Киевом въезда венгерским чиновникам
Будапешт еще не получил официального уведомления об этом запрете
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал "жалким и бессмысленным" запрет Киевом въезда в Украину двум венгерским чиновникам, сообщает DW.
Политик отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете, однако, по его мнению, Украина сделала "недружественные шаги" по отношению к Венгрии, вызвав ее посла и решив запретить въезд еще двум венгерским чиновникам.
"Этим Украина направляет месседж, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - отметил Сиярто.
Также он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию в Закарпатской области во время местных выборов в минувшие выходные.