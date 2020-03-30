Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО, - СМИ

Сергей Сивохо. Фото facebook.com/sivokho

О причинах увольнения из СНБО не уточнили

Шоумен Сергей Сивохо больше не занимает должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО в ответ на запрос "Детектора медиа".

"По состоянию на 24 марта (дата отправления запроса, - ред.) Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24 марта 2020 года также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", — говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не получилось. Нескольким националистом удалось прорваться к Сергею Сивохо, которого толкали и он вынужден был ретироваться.

Ранее сообщалось, что мужчине, которого подозревают в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая.

Второго подозреваемого в нападении Александра Волкова отпустили из-под стражи до судебного заседания.

Третьего подозреваемого в нападении на Сергея Сивохо Юрия Каплю суд отпустил под личное обязательство, с условием появляться на допросы и следственные действия.