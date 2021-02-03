Ситуация с закрытием телеканалов вернется к власти мегабумерангом, – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Это беспрецедентная вещь в Европе, подчеркнул политолог

Ситуация с закрытием трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK – вернется к власти бумерангом.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, Newsone и "112 Украина" – заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Если оценивать всю эту историю, то мне кажется, что она вернется мегабумерангом к самой власти, потому что на самом деле это беспрецедентная вещь в Европе, когда внесудебным образом есть попытка закрыть телеканалы. Это попытка внесудебным образом закрыть три ведущих телеканала, чтобы лишить их лицензии, которые занимаются новостями, информацией. В Европе после 1991 года – это беспрецедентный шаг. Три телеканала, которые имеют многомиллионную аудиторию!" – сказал Алексей Якубин.

Эксперт обратил внимание на то, каким образом было сделано закрытие вещания.

"Если посмотреть на нормы, которые использованы в этом указе, похоже на то, что этот указ – это правовой нигилизм, потому что президент не может своими указами вводить, например, опираясь на закон о санкциях в отношении иностранных граждан, вводить санкции против украинского гражданина. Более того, таким образом лишать его активов. Это тоже беспрецедентно. У нас такого еще не было, когда президент использует закон, который был сделан в отношении иностранных структур, использует в отношении украинского гражданина и в отношении украинского народного депутата... То есть здесь, на самом деле, судебные возможности есть, и достаточно большие", – подчеркнул Алексей Якубин.

Гость студии убежден, что такой шаг власти будет иметь и внутренний, и международный эффект.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: