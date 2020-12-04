Система государственной власти выстроена так, чтобы обворовывать украинский народ, – Кузьмин о тарифах

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Парламентарий подчеркнул, что ситуацию следует менять

Система государственной власти в Украине выстроена таким образом, чтобы обворовывать народ, разворовывать народное достояние и имущество. А украинцам то, что им же и принадлежит, продают втридорога. Эту ситуацию необходимо менять.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий отметил, что воду для поставки ее в дома украинцев берут из водоемов, очищают и продают ее потребителям. Ренат Кузьмин подчеркнул, что вода принадлежит народу, поэтому ее украинцам продавать не должны бы. По его словам, то же касается и горячего водоснабжения.

"Мы берем нашу с вами воду из Днепра, мы ее подогреваем на чем? На нашем с вами газе, который наш, – и получаем горячую воду, которая поставляется по теплотрасам для отопления. Так почему она стоит в 12 раз дороже, чем при "злочинном режиме" Януковича? В 12 раз! С чего вдруг?" - поинтересовался нардеп.

Ренат Кузьмин поделился соображениями, почему так происходит.

"Система государственной власти выстроена таким образом, чтобы обворовывать украинский народ, растаскивать народное достояние и похищать наше с вами имущество. А недра и земля, и все, что растет, находится внутри, плавает в этой речке, – это все наше с вами достояние. В Конституции так написано – мы хозяева с вами этого всего не потому, что у нас есть акт из БТИ или государственного регистратора, что у нас есть право собственности на какой-то кусочек земли. Нет, в Конституции написано, что мы все – хозяева. Почему нам наше же продают втридорога? Вот эту ситуацию нужно изменить", - считает парламентарий.

Напомним, Верховная Рада приняла в повторном втором чтении 240 голосами законопроект №2458, согласно которому в Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии.

Как сообщали, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа.

Согласно сообщению, уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.

Добавим, советник заместителя главы КГГА и представитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что со следующего года в стране стоимость коммунальных услуг увеличится на 20-30%. В частности, в зависимости от сезона придется платить на 200-700 грн больше.