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Система е-декларирования в Украине будет работать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По его словам, соответствующие законопроекты вскоре подадут в ВРУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать. Об этом он рассказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает РБК-Украина

По словам Зеленского, решение КСУ о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование и закрытие Реестра деклараций фактически парализовало работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже малейшего сомнения. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - заверил президент.

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Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. 

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

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