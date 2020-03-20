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Синютка: Штаб оперативного реагирования по борьбе с распространением коронавируса во Львове - кулуарный и несистемный

Олег Синютка. Фото: facebook.com/olha.mateychyk

Во Львове уже в течение нескольких недель действует Штаб оперативного реагирования по борьбе с распространением коронавируса - кулуарный и несистемный. Об этом в видеообращении заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

"Городские чиновники оберегают "крепость" как "Джон Сноу стену" и не допускают к "обители" никого. "Европейская Солидарность" требует включить в состав Львовского городского Штаба представителей всех фракций для оперативного реагирования и мониторинга, как это сделали на общегосударственном уровне, где в Штаб порядка входят и власть, и оппозиция", - отметил он.

При этом Синютка подчеркнул, что в трудные времена нельзя заниматься пиаром. "Нам вместе жить в этом городе и мы должны совместно помочь людям, которые нуждаются в нашей поддержке", - добавил он.

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