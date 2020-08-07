Силовики имеют на каждого "слугу народа" папку, которую могут достать, если кто-то пойдет против ОП, – Гео Лерос

Телеканал ZIK

Правоохранительные органы имеют на каждого народного депутата от "Слуги народа" папку, которую они обещают достать, если кто пойдет против Офиса президента.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуги народа") Гео Лерос.

"Осенью, когда было одно из заседаний фракции на Банковой, где присутствовал президент, рядом с ним сидел Иван Баканов, и он перед фракцией показал такую кучку папок и сказал, что на каждого из депутатов есть папка. Тем самым, я так понял, что это был намек на то, что если кто-то начнет действовать, не исходя из каких-то принципов и желаний Офиса президента, то эту папку достанут и будут работать по этим народным депутатам", – заявил парламентарий.

Вместе с тем Гео Лерос добавил, что когда он начал открыто говорить о коррупции действующей власти, против него открыли несколько уголовных дел, в частности, ему инкриминируют разглашение государственной тайны.

"И сразу у меня возник вопрос: разве коррупция у нас – это государственная тайна? Когда брат главы Офиса президента торгует государственными должностями – это, пожалуй, точно гостайна и это нельзя афишировать", – акцентировал политик.

Он также ответил на вопрос ведущей, не пытались ли исключить его из фракции "Слуга народа" за его деяния:

"Поднять вопрос об исключении меня из фракции на основе того, что я показываю конкретные факты коррупции, – это означает бетонировать себя вместе с этими коррупционерами. Этот вопрос пока не поднимался", – добавил Гео Лерос.

Как сообщали ранее, народный депутат Гео Лерос передал в НАБУ материалы, которые, по его словам, связаны с коррупцией в Верховной Раде и КГГА.