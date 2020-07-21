Швейцария предоставит Украине гуманитарную и техническую помощь на более чем три миллиарда гривен

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Также государства подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве

Президент Владимир Зеленский заявил, что Швейцария выделит 108 миллионов франков (3,18 млрд гривен) на гуманитарную и техническую помощь для Украины. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, сообщает "РБК-Украина".

"Вместе с мадам президентом мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве в двусторонних отношениях. Важно, что им начата программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года, а для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - рассказал Зеленский.

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Кроме этого, президент Украины отметил, в настоящее время Швейцария является единственной государством, которое оказывает гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта на Донбассе с обеих сторон линии разграничения.

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Напомним, во вторник, 21 июля, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарской Конфедерации Симонетти Зоммаруги.

Впоследствии стало известно, что президенты двух стран подписали ряд украинско-швейцарских двусторонних документов.