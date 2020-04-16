Шуфрич: Внесение изменений в закон о регламент – это нападение на идею парламентаризма в Украине

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против внесения изменений в закон о регламенте

Я считаю, что принятие изменений в закон о регламенте – это нападение на идею парламентаризма и на сам парламент. Это сужение конституционных прав народных депутатов.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Нестор Шуфрич.

Парламентарий отметил, что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против внесения изменений в закон о регламенте.

"Я считаю, что принятие этого закона, – это нападение на идею парламентаризма, на сам парламент. Это сужение конституционных прав народных депутатов и, конечно, украинского народа. Ведь сужение прав депутатов – это сужение прав украинцев", – заявил Нестор Шуфрич.

Народный депутат отметил: то, что сегодня произойдет, а скорее всего депутаты примут изменения в регламент, – это цинизм.

"И в нынешних таких сложных условиях, в условиях коронавируса, в таких сложных, экстремальных условиях работы, мы удержимся от блокирования трибуны. И этим воспользовалась власть. Они знают, что, если бы это было в нормальных условиях, мы бы в жизни не позволили проголосовать этот закон. Единственное предупреждаю, что мы не позволим "кнопкодавить" ", – подчеркнул Нестор Шуфрич.

Как стало известно Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит в целом пять вопросов. Во втором чтении будет рассматриваться проект изменений в регламент №1043, а также законопроекты "Об оборонных закупках" и внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" №2653. В первом чтении депутаты рассмотрят проект № 2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей. Кроме того, парламент рассмотрит вопрос ратификаций.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что изменения в регламент, которые хотят рассмотреть на внеочередном заседании, является "выстрелом в ногу парламентаризма".