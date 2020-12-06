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На выборах в Кривом Роге побеждает кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов, - данные параллельного подсчёта голосов

Константин Павлов Фото из открытых источников

Данные параллельного подсчёта голосов, проведённого Днепропетровской областной организацией ОПЗЖ, свидетельствуют, что на выборах в Кривом Роге побеждает кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов. 

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, после обработки 90% голосов за кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова избиратели отдали 58,27% или 87 826 голосов. За кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика - 41,73% или 62 906 голосов.

Фото из открытых источников

Нардеп акцентировал внимание на том, что данные параллельного подсчёта голосов, проведённого Днепропетровской областной организацией ОПЗЖ, совпадают с данными экзит-пола. 

"Давайте сегодня проявим уважение к жителям Кривого Рога. Криворожане заслужили на то, чтобы их выбор был реализован и мы сделаем всё чтобы так как проголосовали криворожане так и было отражено в итоговом протоколе выборов. Мы с уважением относимся к нашему оппоненту. Борьба была честной. У всех были возможности довести свою позицию. Жители города Кривого Рога сделали свой окончательный выбор. Призываем наших оппонентов корректно, и с уважением друг к другу, и жителям этого славного города, завершить подсчёт голосов и подвести итоги", - резюмировал Шуфрич. 

Новости по теме: Итоговый протокол по результатам второго тура выборов мэра в Кривом Роге будет подписан в кратчайшие сроки, - Павлов

Как ранее сообщалось, согласно данным экзитпола, кандидат в мэры Кривого Рога Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" побеждает во втором туре выборов городского головы

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