Штрафы не останавливают – ежедневно полиция задерживает 300-400 пьяных водителей: В МВД говорят об ужесточении наказания

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко МВД Украины

Геращенко рассказал, что наказание нетрезвым водителям хотят усилить до ареста и заключения

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что штрафы не останавливают граждан от вождения в нетрезвом состоянии, поскольку ежедневно полиция задерживает 300-400 пьяных водителей, поэтому МВД рассматривает усиление ответственности. Об этом он сказал во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Как отмечается, Геращенко попросили объяснить, почему МВД вовремя не приняло меры для устранения юридической коллизии, когда 1 июля была отменена админответственность за вождение в пьяном виде, однако в то же время не была введена уголовная ответственность.

"Относительно тех ситуаций, о которых вы сказали. Принимался закон несколько лет назад об уголовных проступках. Там статью о вождении в нетрезвом состоянии внесли в уголовные проступки, но там был только штраф. Не было ни ареста, ничего другого. Уголовный проступок требует от патрульных полицейских и вообще полиции в 5 раз больше времени на оформление этого правонарушения сравнению с административным. Поэтому именно МВД и полиция обратились к народным депутатам, они нас поддержали, президент нас поддержал, и мы вернули этим законом статью о вождение в пьяном виде с уголовных проступков в Административный кодекс, чтобы мы не остановили вопросы оформления водителей", - рассказал заместитель.

Кроме этого, он уточнил, какое наказание сегодня действует для тех, кто водит транспорт в нетрезвом состоянии: "Могу сказать вам следующее: на сегодня наказание для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, это есть штраф – 10 200 грн и суд забирает права на год. За повтор – штраф 20 400 грн".

Однако по мнению Геращенко, штрафы не останавливают водителей, которые садятся за руль навеселе. Только за прошлый год полиция задержала и составила протоколы по 115 тысяч человек.

"А поймите, сколько людей мы не задержали. Это миллионы фактов. В этом году уже шесть месяцев – 67 тысяч, это больше, чем в прошлом году", - добавил он.

Также заместитель министра рассказал, что сейчас президенту предлагают внести законопроекты, где речь уже пойдет о ответственность не в форме штрафов.

"Сейчас предлагается президенту внести законопроекты. Я уверен, что он это поддержит. Это внести ответственность уже не в виде штрафов, а так, чтобы первый раз – штраф, второй раз в период года – это арест до 15 суток. И третий раз – если человек в третий раз за год садится за руль пьяными, уже без прав, без ничего, тогда нужно несколько лет сидения под стражей, потому что этот человек является для общества таковым, который может убить кого-то", - подытожил Геращенко.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал происхождения "пленок Деркача" и заявил, что записи попали не в те руки.