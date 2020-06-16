"Шмыгаль за кресло держаться не будет": В "Слуге народа" рассказали о договоренностях с премьером

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Никаких индульгенций для правительства, заверил Александр Качура

Фракция "Слуга народа" договорилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем относительно того, что он напишет заявление о сложении своих полномочий, если у значительной части депутатов возникнет недоверие к действующему составу Кабинета министров.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

"Я для себя принял решение поддерживать программу деятельности правительства. Но мы договорились – как только у нас внутри фракции появится у значительной части депутатов недоверие к этому составу Кабинета министров, к премьер-министру, премьер-министр сразу напишет заявление о сложении своих полномочий. То есть это не значит, что мы даем индульгенцию на один год, и после этого уже потом никакого влияния не будет. Нет. Мы договорились сейчас внутри фракции с премьером, что он напишет заявление. Он за свое кресло держаться не будет", – сказал Александр Качура.

Напомним, 4 июня депутаты Верховной Рады отправили на доработку программу деятельности Кабинета министров.

12 июня Кабинет министров Украины принял Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 года №270, которым был утвержден предварительный проект программы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал доработанную программу деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.