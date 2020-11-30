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Шмыгаль встретился с президентом Турции: О чем говорили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган Кабинет министров

Во время разговора обсуждались вопросы сотрудничества между странами в различных сферах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора обсуждались вопросы сотрудничества между странами в различных сферах, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, глава украинского правительства отметил важность завершения переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

"Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеобъемлющего соглашения для максимального использования его потенциала", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал Эрдогану, что Кабмин ждет третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства. Премьер ожидает, что это заседание состоится уже в ближайшее время.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и договорились координировать усилия по борьбе с пандемией и ее последствиями для экономики стран.

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Напомним, вчера, 29 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций 5 млрд долларов и обсудил ведение бизнеса в Украине.

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