Шмыгаль встретился с президентом Турции: О чем говорили
Во время разговора обсуждались вопросы сотрудничества между странами в различных сферах
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора обсуждались вопросы сотрудничества между странами в различных сферах, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Согласно сообщению, глава украинского правительства отметил важность завершения переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
"Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеобъемлющего соглашения для максимального использования его потенциала", - заявил Шмыгаль.
Кроме того, он рассказал Эрдогану, что Кабмин ждет третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства. Премьер ожидает, что это заседание состоится уже в ближайшее время.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и договорились координировать усилия по борьбе с пандемией и ее последствиями для экономики стран.
Напомним, вчера, 29 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций 5 млрд долларов и обсудил ведение бизнеса в Украине.