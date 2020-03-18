Шмыгаль встретился с послом Китая в Украине: О чем говорили

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Также премьер выразил благодарность за предложение КНР оказать Украине экстренную гуманитарную помощь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провели встречу с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Об этом сообщил глава правительства в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном вопросы экономического сотрудничества и борьбы с распространением коронавируса.

"Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса. Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей", - написал Шмыгаль.

Также премьер выразил благодарность китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь.

Кроме того, во время встречи чиновники обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами, договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной Комиссии.

Как известно, в Украине было зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19, из них два летальных.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.