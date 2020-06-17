Шмыгаль внес постановление о назначении нового министра образования

Сергей Шкарлет ЧИИБиП

Премьер внес постановление о назначении Сергея Шкарлета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте сегодня, 17 июня.

В настоящее время постановление №3675 передана на рассмотрение руководству парламента. При этом текст постановления на данный момент отсутствует.

Справка:

Шкарлет Сергей Николаевич (родился 19 октября 1972 года, Коканд, Узбекистан) - украинский экономист, профессор, доктор экономических наук.

С апреля по сентябрь 1995 года работал инженером-конструктором Нежинского НПК "Прогресс".

С июля по август 1996 года работал ассистентом на кафедре менеджмента в Черниговском технологическом институте.

С сентября 1996 года по май 1998 года работал преподавателем кафедры эконометрии учета и аудита в Черниговском технологическом институте.

С июня 1998 года по апрель 2001 года работал старшим преподавателем кафедры эконометрии учета и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.

С июня 1999 года по июль 2003 года работал проректором по учебно-воспитательной работе в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).

С июля 2001 года - ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С сентября 2006 года - профессор кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С мая 2010 года — ректор Черниговского государственного технологического университета.

В 2010 году баллотировался в Черниговский областной совет от "Партии регионов" в Деснянском районе Чернигова на местных выборах. Был избран депутатом Черниговского облсовета в канденцию 2010–2015 годов.

В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет как представитель "Блока Петра Порошенко", но выборы проиграл.

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Напомним, на днях народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что на этой неделе состоится голосование за кандидатуру министра образования.