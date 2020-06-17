Шмыгаль внес постановление о назначении нового министра образования
Премьер внес постановление о назначении Сергея Шкарлета
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Как отмечается, соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте сегодня, 17 июня.
В настоящее время постановление №3675 передана на рассмотрение руководству парламента. При этом текст постановления на данный момент отсутствует.
Справка:
Шкарлет Сергей Николаевич (родился 19 октября 1972 года, Коканд, Узбекистан) - украинский экономист, профессор, доктор экономических наук.
С апреля по сентябрь 1995 года работал инженером-конструктором Нежинского НПК "Прогресс".
С июля по август 1996 года работал ассистентом на кафедре менеджмента в Черниговском технологическом институте.
С сентября 1996 года по май 1998 года работал преподавателем кафедры эконометрии учета и аудита в Черниговском технологическом институте.
С июня 1998 года по апрель 2001 года работал старшим преподавателем кафедры эконометрии учета и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.
С июня 1999 года по июль 2003 года работал проректором по учебно-воспитательной работе в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).
С июля 2001 года - ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.
С сентября 2006 года - профессор кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.
С мая 2010 года — ректор Черниговского государственного технологического университета.
В 2010 году баллотировался в Черниговский областной совет от "Партии регионов" в Деснянском районе Чернигова на местных выборах. Был избран депутатом Черниговского облсовета в канденцию 2010–2015 годов.
В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет как представитель "Блока Петра Порошенко", но выборы проиграл.
Напомним, на днях народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что на этой неделе состоится голосование за кандидатуру министра образования.