Шмыгаль рассматривает создание свободных экономических зон на Донбассе для "оживления территории"

Глава правительства Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Соответствующие проекты разработают и представят Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции

Создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"О создании привлекательных условий для бизнеса...

Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят", - сказал Шмыгаль.

Премьер пояснил, что зоны приоритетного развития – это 15-20-километровая зона в границах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития – это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что существуют четыре возможных варианта прекращения огня на востоке. В частности, речь идет о переговорах, дискуссии, компромиссах и уступках.