Шмыгаль рассказал условия воплощения словацкой модели тестирования на COVID-19 в Украине

Глава правительства Денис Шмигаль Фото из открытых источников

По словам премьер-министра, Украина уже заказала 2 млн словацких тестов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может применить словацкую модель массового тестирования на коронавирус в городах красной зоны. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Верховной Рады. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

По словам главы правительства, власть уже заказала у Словакии 2 млн быстрых тестов на COVID-19. "Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование. Но ими можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Украина великая держава, нас более 40 млн, мы более чем в 12 раз больше чем Словакия", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство проводило консультации по использованию примера Словакии для тестирования всего населения быстрыми тестами. "На сегодняшний день для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть красные зоны", – высказался чиновник.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в стране состоится масштабное бесплатное тестирование граждан на COVID-19. Тогда он добавил, что тестирование будут проводить в 2 этапа при поддержке военнослужащих.

Позже, 31 октября, в Словакии началось общенациональное тестирование населения на наличие коронавируса. Вследствие этого на улицах образовались длинные очереди из людей, и в некоторых местах на проведение теста приходилось ожидать часами.