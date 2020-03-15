Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок для избежания распространения коронавируса

Денис Шмыгаль из открытых источников

Премьер сказал, что "совместными согласованными действиями украинцы способны минимизировать влияние этого бедствия"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины.

Об этом он сказал в видеообращении к гражданам Украины, которое публикует телеканал ZIK.

"Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

Также премьер-министр отметил, что совместными усилиями украинцы могут преодолеть коронавирус.

"Все зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этого бедствия", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.

К тому же известно, что Минздрав будет отправлять украинцам информацию о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

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С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.