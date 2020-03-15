live
Новости » Политика Читати новину українською

Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок для избежания распространения коронавируса

Денис Шмыгаль из открытых источников

Премьер сказал, что "совместными согласованными действиями украинцы способны минимизировать влияние этого бедствия"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины.

Об этом он сказал в видеообращении к гражданам Украины, которое публикует телеканал ZIK.

"Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

Также премьер-министр отметил, что совместными усилиями украинцы могут преодолеть коронавирус.

"Все зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этого бедствия", - сказал он.

Новости по теме: Коронавирус в мире: В Египте украинские туристы застряли в двух гостиницах из-за объявления карантина

Как сообщалось ранее, Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.

К тому же известно, что Минздрав будет отправлять украинцам информацию о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

Новости по теме: В Киеве из-за подозрения на коронавирус продезинфицировали общежитие

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Противостояние ядерных арсеналов США и России: Чье оружие окажется эффективнее в условиях реального столкновения Рабинович: Порошенко лишил Украину возможности торговать с РФ, сам продавая там конфеты в разгар войны В названии останется слово "Россия", а слово "единая" пропадет, от Медведева избавятся: В России готовят ребрендинг правящей партии "Примитивная, туземная мода": В российской Госдуме хотят запретить татуировки
Loading...

программы канала ZIK

Спецборт за украинцами. Лихорадка экономики. Новый режим работы ВРУ | Детали недели | 14.03.20
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Украина закрывает границы. Мир на пороге финансового кризиса | Детали дня | 13.03.20
Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Быть ли чрезвычайному положению в Украине? | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу