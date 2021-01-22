Шмыгаль пригласил Канаду присоединиться к "Крымской платформе"

Премьер-министр Денис Шмыгаль Правительственный портал

Саммит состоится в августе этого года

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о заинтересованности Украины в либерализации визового режима и расширении зоны свободной торговли с Канадой, а также пригласил страну присоединиться к работе "Крымской платформы". Об этом чиновник сообщил во время телефонного разговора с вице-премьером и министром финансов Канады Христей Фриланд, передает "Урядовый портал".

По словам премьера, в Украине готовы принять группу канадских экспертов для проведения мониторинга состояния соответствия государства критериям Канады по либерализации визового режима. "Украинский народ дружески воспринимает Канаду и украинскую диаспору в Канаде. Поэтому либерализация визового режима для нас была бы историческим и стратегически важным шагом", - сказал Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что Украина заканчивает формирование своей делегации для переговоров относительно обновленного Соглашения о свободной торговле. Возглавит ее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. В ближайшее время планируется организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет нарабатывать документ.

В то же время чиновник рассказал канадской чиновнице о "Крымской платформе", предложил Канаде присоединиться к ее работе, а также пригласил Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Напомним, недавно стало известно, что саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. Тогда в Офисе президента заявили, что ожидают после проведения саммита декларацию и международный инструментарий для деоккупации Крыма.