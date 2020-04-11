live
Новости » Политика Читати новину українською

Шмыгаль представил команду для преодоления последствий COVID-19 в Украине

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

Глава правительства подчеркнул, что команда будет работать также над досрочной стратегией развития Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал персональный состав Совета по вопросам экономического развития. Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале

Как отмечается, 10 апреля было проведено первое учредительное заседание, где члены совета обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина, которые будут презентованы на следующей неделе.

По словам Шмыгаля, в составе Совета над планом в работают ведущие ученые и экономисты:

  • Игорь Петрашко — Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
  • Ярослав Жалило — заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины
  • Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета США
  • Олег Устенко — советник Президента Украины
  • Эрик Найман — управляющий партнер Capital Times
  • Виллем Буитер — профессор Колумбийского университета
  • Евгений Пенцак — преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над созданием в мае для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Внеочередное заседание Рады 13 апреля может не состояться, потому что депутатские "хотелки" до сих пор не удовлетворены, – Мосийчук Большинство в СНБО и КМУ склоняются к чрезвычайному положению в Украине из-за коронавируса, – Мосийчук Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука Власти рассматривают вероятность введения чрезвычайного положения, – Мосийчук объяснил, что даст такой шаг
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу