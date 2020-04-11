Шмыгаль представил команду для преодоления последствий COVID-19 в Украине

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

Глава правительства подчеркнул, что команда будет работать также над досрочной стратегией развития Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал персональный состав Совета по вопросам экономического развития. Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале.

Как отмечается, 10 апреля было проведено первое учредительное заседание, где члены совета обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина, которые будут презентованы на следующей неделе.

По словам Шмыгаля, в составе Совета над планом в работают ведущие ученые и экономисты:

Игорь Петрашко — Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Ярослав Жалило — заместитель директора Национального института стратегических исследований

Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины

Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета США

Олег Устенко — советник Президента Украины

Эрик Найман — управляющий партнер Capital Times

Виллем Буитер — профессор Колумбийского университета

Евгений Пенцак — преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над созданием в мае для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест.